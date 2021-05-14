РИАМО - 14 мая. Всероссийская благотворительная акция «Белый цветок» призвана бороться со стереотипами о неизлечимо больных детях и повышать уровень знаний об инклюзии в обществе, сообщают авторы проекта.

Акция «Белый цветок» — это продолжение традиций благотворительности, существовавших в России до революции. Впервые «День Белого цветка» состоялся в Санкт-Петербурге в 1911 году, целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам приобрести цветы по цене, которую назначали сами покупатели.

В 2006 году благотворительный фонд «Детский хоспис» протоиерея Александра Ткаченко возродил акцию. Сегодня акция «Белый цветок» в поддержку ребят, столкнувшихся с тяжелой болезнью, проводится в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и во многих других населенных пунктах.

Цель мероприятия — призыв жителей к солидарности и милосердию, объединению для решения социальных проблем, стоящих перед обществом. Акция «Белый цветок» также помогает включать детей и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями в активную общественную жизнь, основанную на идее взаимоуважения.

Частью акции «Белый цветок» являются «Уроки добра» в школах, на которых ученикам младших классов рассказывают о важных человеческих качествах и о том, что людям с инвалидностью необходима поддержка.

На «Уроках добра» ученики узнают про историю благотворительности, делятся своими добрыми поступками, создают своими руками белые цветы — символ любви и поддержки. По желанию школьники могут написать письмо подопечным детских хосписов в Санкт-Петербурге и Домодедове.

«Стереотипы — это страшная вещь. К этому нельзя привыкнуть или быть готовым, потому что это неправильно, когда, например, сталкиваешься с людьми, убежденными, что инвалидность заразна. Всем нужно задумываться, как тяжелобольной ребенок чувствует себя на наших улицах, среди прохожих. Нужно как-то разъяснять людям, обычным гражданам, что мы тоже имеем право жить в обществе», — сказала подопечная детского хосписа Мария.

В Московской области «Уроки добра» охватывают свыше 154 тыс. обучающихся из 1283 общеобразовательных организаций.

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