РИАМО - 14 мая. Всероссийская благотворительная акция «Белый цветок» призвана бороться со стереотипами о неизлечимо больных детях и повышать уровень знаний об инклюзии в обществе, сообщают авторы проекта.
Акция «Белый цветок» — это продолжение традиций благотворительности, существовавших в России до революции. Впервые «День Белого цветка» состоялся в Санкт-Петербурге в 1911 году, целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам приобрести цветы по цене, которую назначали сами покупатели.
В 2006 году благотворительный фонд «Детский хоспис» протоиерея Александра Ткаченко возродил акцию. Сегодня акция «Белый цветок» в поддержку ребят, столкнувшихся с тяжелой болезнью, проводится в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и во многих других населенных пунктах.
Цель мероприятия — призыв жителей к солидарности и милосердию, объединению для решения социальных проблем, стоящих перед обществом. Акция «Белый цветок» также помогает включать детей и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями в активную общественную жизнь, основанную на идее взаимоуважения.
Частью акции «Белый цветок» являются «Уроки добра» в школах, на которых ученикам младших классов рассказывают о важных человеческих качествах и о том, что людям с инвалидностью необходима поддержка.
На «Уроках добра» ученики узнают про историю благотворительности, делятся своими добрыми поступками, создают своими руками белые цветы — символ любви и поддержки. По желанию школьники могут написать письмо подопечным детских хосписов в Санкт-Петербурге и Домодедове.
В Московской области «Уроки добра» охватывают свыше 154 тыс. обучающихся из 1283 общеобразовательных организаций.
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