РИАМО - 14 мая. В рамках развития Российского университета дружбы народов (РУДН) возведут два новых учебно-лабораторных корпуса, также два существующих корпуса будут реконструированы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Будущие учебно-лабораторные корпуса будут располагаться на территории РУДН. Кроме того, будет произведена реконструкция научно-образовательного центра инновационных технологий и клинико-диагностического центра», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, создание дополнительных помещений позволит принять большее количество желающих освоить предлагаемые направления, что даст возможность развиваться молодым специалистам.

Площадь будущих двух учебно-лабораторных корпусов составит порядка 70 тыс. кв. м. Площадь здания научно-образовательного центра инновационных биомедицинских технологий — около 5 тыс. кв. м; клинико-диагностического центра — порядка 4 тыс. кв. м.