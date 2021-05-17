Впереди теплые дни, а значит начинается пора опен-эйров. В ближайшие несколько месяцев в Московском регионе пройдет ряд фестивалей на открытом воздухе. Гости смогут послушать рок на «Нашествии», посмотреть авиашоу на МАКС и принять участие в мастер-классах на Международном конном фестивале «Иваново поле». На какие еще опен-эйры сходить и чем там заняться, читайте в материале РИАМО.

Фестиваль «Небо: теория и практика»

Где: Московская область, г.о. Балашиха, д. Федурново, аэродром «Черное»

Когда: 22 и 23 мая

Стоимость: взрослый билет — 700 рублей, детский — 400 рублей

На фестивале в Балашихе посетителей ждет насыщенная летная программа — виражи чемпионов Европы и мира, выступления лучших пилотажных групп малой авиации России. В рамках фестиваля состоится чемпионат Московской области по вертолетному спорту.

Для маленьких гостей также подготовили увлекательную программу — мастер-классы и даже собственный детский аэродром. Фестиваль будет проходить два дня — 22 и 23 мая с 12:00 до 20:00. Билеты можно купить на сайте организаторов.

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Театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Где: Московская область, г.о. Чехов, село Мелихово, музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Когда: с 21 по 30 мая

Стоимость: билеты на торжественное открытие фестиваля — от 700 рублей

В мае в музее-заповеднике пройдет XXI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В этом году в афише более 20 спектаклей театральных коллективов из пяти стран.

Представления пройдут на трех основных площадках — в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», в культурно-творческом центре «Дружба» (г. Чехов) и Серпуховском музыкально-драматическом театре. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте музея-заповедника.

TRUCKFEST

Где: Московская область, Раменский г.о., д. Верея, д. 458, RDRC Racepark

Когда: 28 и 29 мая

Стоимость: взрослый билет — от 790 рублей, детский — от 490 рублей

В конце мая в RDRC Racepark приедут лучшие траки со всей России и ближнего зарубежья, чтобы принять участие в фестивале грузового транспорта TRUCKFEST 2021.

Гостей ждут грузовой драг-рейсинг, шоу силового экстрима, свето-шумовое шоу грузовиков и многое другое. Билеты на фестиваль еще в продаже на сайте организаторов.

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Фестиваль Orlow Fest

Где: Московская область, Ленинский г.о., д. Богданиха, гостиничный комплекс «Орловский»

Когда: с 29 мая 11:00 до 30 мая 2:00

Стоимость: взрослый билет — 2 000 рублей, детский — 1 000 рублей

В стоимость билета на фестиваль включено посещение концерта, зоопарка и развлекательная программа для гостей: шоу барабанщиков, выступление музыкальной группы и диджея и мастер-класс от бармена. Весь день будет работать зона фудтраков. Для детей устроят шоу мыльных пузырей и роботов-трансформеров.

В 19:00 откроется площадка хедлайнера фестиваля. В этот раз им станет Макс Барских. Его концерт начнется в 21:00. После гостей ждет дискотека, салют и многое другое. Билеты можно купить на сайте организатора.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

Где: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1, государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Когда: с 14 по 18 июля

Стоимость: от 800 рублей

В Истре с 14 по 18 июля в четвертый раз пройдет фестиваль «Лето. Музыка. Музей». На мероприятии гости смогут насладиться шедеврами классической музыки на открытом воздухе и посетить экспозиции музея «Новый Иерусалим».

В этом году ожидается участие таких звезд классической сцены, как Миша Майский (виолончель), Альбина Шагимуратова (сопрано), дирижер Кирилл Карабиц, Сергей Догадин (скрипка), Артем Дервоед (классическая гитара) и другие. Билеты — на сайте музея.

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Фестиваль Rock camp

официальная группа фестиваля в соцсети "ВКонтакте"

Где: Московская область, г. Лобня, микрорайон Луговая, территория платной рыбалки (Запретка)

Когда: с 16 по 18 июля

Стоимость: вход — 1 000 рублей, девушкам на мотоцикле и детям — бесплатно

С 16 по 18 июля в Лобне пройдет фестиваль Rock camp. Перед посетителями выступят группы «ПилОт», «АнимациЯ», METAL MANIACS, ФЕНИКС & ТАРАНТУЛ, Владимир Лобанов и многие другие. Помимо живой музыки организаторы подготовили огненное шоу. Подробности — на странице организаторов во «ВКонтакте».

Международный авиакосмический салон (МАКС)

Где: Московская область, г. Москва, ул. Гарнаева, д. 2Ф, стр. 1

Когда: с 20 по 25 июля

Стоимость: о старте продаж будет объявлено позже

В 2021 году в подмосковном городе Жуковский состоится МАКС. Выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира открывается каждые два года с 1993 года.

В рамках мероприятия традиционно пройдут переговоры и бизнес-встречи, демонстрационные полеты для специалистов, конференции и масштабное авиашоу для гостей. Подробности — на сайте авиасалона.

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Международный конный фестиваль «Иваново поле»

официальный сайт фестиваля

Где: Московская область, г.о. Черноголовка, с. Ивановское, ул. Луговая, д. 23

Когда: с 22 по 25 июля

Стоимость: взрослый билет — от 1 500 рублей, детский — от 750 рублей

В конце июля в Подмосковье состоится Международный конный фестиваль «Иваново поле». Для гостей подготовили весьма насыщенную программу: соревнования в конных дисциплинах, эксклюзивные шоу-программы, катания на лошадях и мастер-классы.

В рамках фестиваля также выступят Григорий Лепс, певица Елка и группа «Градусы». Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и приобрести билеты можно на сайте организаторов.

Фестиваль «Нашествие»

группа фестиваля "Нашествие" вконтакте

Где: Московская область, г.о. Серпухов

Когда: 30 июля — 1 августа

Стоимость: от 2 100 рублей

В этом году фестиваль «Нашествие» пройдет в подмосковном Серпухове. Мероприятие состоится с 30 июля по 1 августа. На нем выступят «Алиса», «Сплин», «Машина времени». Полный список участников пока формируется — с ним можно будет ознакомиться на сайте фестиваля. Все три дня, помимо выступлений артистов, гостей ждут кинопоказы, театральные события и различные активности для всей семьи.

Для гостей подготовили различные варианты размещения на время фестиваля. На данный момент осталось несколько: приехать со своей палаткой (для этого каждому посетителю нужно будет приобрести билеты категории «Входной», FAN или VIP и один билет в палаточный городок для компании до четырех человек с одной палаткой) или остановиться в палаточной гостинице (цены начинаются от 8000 рублей за палатку для четырех человек). Также можно выбрать и премиальную палаточную гостиницу.

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Фестиваль «Джазовые сезоны»

Где: Московская область, Ленинский г.о., р.п. Горки Ленинские, музей-заповедник «Горки Ленинские»

Когда: 21 и 22 августа

Стоимость: от 1 500 рублей

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 21 и 22 августа состоится VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В 2021 году на мероприятии снова соберутся десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов, а также тысячи зрителей.

В настоящее время список участников еще формируется, однако среди артистов прошлых лет, в частности, были Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Мазаев, Московский джазовый оркестр и многие другие. Билеты — на сайте фестиваля.

«Усадьба Джаз» и пикник «Афиши»

В этом году также должны состояться еще два фестиваля. Предполагается, что «Усадьба Джаз» пройдет в усадьбе «Архангельское» в мае-июне. Этот крупнейший опен-эйр, посвященный джазу, фанку и инди, ежегодно проходит с 2004 года, но в прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса.

Летом ожидается и пикник «Афиши» — один из крупнейший в СНГ музыкальных фестивалей, который также ежегодно проводится с 2004 года. По традиции мероприятие проходит в первую субботу последнего летнего месяца — в этом году это 7 августа. Предположительно пикник состоится в усадьбе «Коломенское».

Точной информации по этим мероприятиям пока нет.