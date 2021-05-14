РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах в 2020 году появилось более 1,5 тыс. новых рабочих мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу во дворце спорта «Триумф» проходит ежегодный отчет главы по итогам 2020 года.

«Прошлый год был непростым из-за пандемии коронавируса. Уровень безработицы вырос, на учете в центре занятости как безработные состояли 7 568 человек. Было создано 1 552 новых рабочих места», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что сумма инвестиций составила 46,4 млрд рублей, рост по сравнению с 2019 годом составил 20,6%. Сумма товарооборота составил 73,5 млрд рублей - на 23,7% больше, чем в 2019 году. Сумма отгрузки составила 104 млрд рублей - на 2% больше по сравнению с 2019 годом.

Ружицкий отметил, что сумма доходов в бюджет Люберец в 2019 году составляла 10,7 млрд рублей, а в 2020 - 11 млрд рублей.

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