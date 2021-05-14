РИАМО - 14 мая. Около тысячи новых вагонов поступит в московское метро за три года, к концу 2023 года 80% поездов метро будут нового типа, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы каждый год стараемся что-то добавить дополнительно, что-то предлагает производитель вагонов, что-то мы собираем по отзывам наших пассажиров, какие-то новые решения. Будут увеличены двери, более широкие проходы, межвагонное пространство будет больше», – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, если сейчас вагонами нового типа считаются «Москва-2020», «Москва» и «Ока», то в 2022 и 2023 годах будут выпускать новые модели.

Также Ликсутов добавил, что при разработке вагонов обязательно учитываются предложения машинистов по улучшению управления поездом.

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