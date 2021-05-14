РИАМО - 14 мая. Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes.io, которое создали бывшие журналисты «Ведомостей» в конце прошлого года, сообщает Газета.ru.

Данные об этом опубликованы на сайте ведомства. Юрлицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса, зарегистрировано в Нидерландах.

«Издание VTimes.io было внесено в реестр 14 мая 2021 года «во исполнение требований действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Сейчас список СМИ-иноагентов состоит из 20 изданий и отдельных журналистов. Ранее в него попало издание Meduza.

В конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.

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