РИАМО - 14 мая. Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes.io, которое создали бывшие журналисты «Ведомостей» в конце прошлого года, сообщает Газета.ru.
Данные об этом опубликованы на сайте ведомства. Юрлицо Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса, зарегистрировано в Нидерландах.
Сейчас список СМИ-иноагентов состоит из 20 изданий и отдельных журналистов. Ранее в него попало издание Meduza.
В конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.
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