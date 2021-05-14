РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе выявили 10 249 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 648 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Московской области выявлено 258 760 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 5 976 человек. Выздоровели и выписались 212 198 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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