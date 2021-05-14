РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске на улице Тепличной 26 мая промоют внутриквартальные сети водоснабжения, возможно появление примесей в воде, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 09:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться профилактическая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды в домах 10 и 12 на улице Тепличной.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае нарушения сроков необходимо обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.