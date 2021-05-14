РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Двое подозреваемых задержаны в Балашихе по факту пожара в квартире дома 10 на Балашихинском шоссе, сообщили «РИАМО в Балашихе» в МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, виновниками пожара, произошедшего утром 12 мая, стали квартиранты, которые употребляли наркотические вещества. В квартире было обнаружено много шприцов, а соседи время от времени чувствовали запах «синтетики».

«Задержаны двое человек по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности», - сообщили в пресс-службе.

Из квартиры также были изъяты шприцы. Все отправлено на дополнительные исследование.