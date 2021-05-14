РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. На формирование комфортной городской среды в Люберцах по итогам 2020 года израсходовали более 812 млн рублей, сообщил замглавы администрации муниципалитета Залимхан Гаджиев.
В пятницу в администрации прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Люберцы за 2020 год».
Он добавил, что на комплексное благоустройство дворов израсходовано 149,2 млн рублей, более 80 млн рублей - на детские площадки.
На благоустройство парков пошло 198 млн рублей, в частности, в Наташинском парке на детские площадки потратили 24 млн рублей. Еще 19,8 млн рублей израсходовали на амфитеатр на 100 мест, из них 13,8 млн рублей - из бюджета Люберец.
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