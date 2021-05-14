РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. На формирование комфортной городской среды в Люберцах по итогам 2020 года израсходовали более 812 млн рублей, сообщил замглавы администрации муниципалитета Залимхан Гаджиев.

В пятницу в администрации прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Люберцы за 2020 год».

«По программе «Формирование современной городской среды» плановый объем бюджета в 2020 году составлял 854,5 млн рублей, фактический - 812,3 млн рублей», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что на комплексное благоустройство дворов израсходовано 149,2 млн рублей, более 80 млн рублей - на детские площадки.

На благоустройство парков пошло 198 млн рублей, в частности, в Наташинском парке на детские площадки потратили 24 млн рублей. Еще 19,8 млн рублей израсходовали на амфитеатр на 100 мест, из них 13,8 млн рублей - из бюджета Люберец.