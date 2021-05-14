РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В 2020 году в рамках программы «Образование» из бюджета Люберец израсходовали более 6 млрд рублей, сообщила первый замглавы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

В пятницу в администрации прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Люберцы за 2020 год».

«На программу «Образование» в 2020 году израсходовано 6,1 млрд рублей. Средства пошли на дошкольное образование в размере 2,6 млрд рублей, общее образование - 2,9 млрд рублей», - сказала Назарьева.

Она отметила, что на дополнительное образование пошли 436 млн рублей, на обеспечивающую программу - 77 млн рублей.

На благоустройство территории учреждений израсходовали 18 млн рублей, на техническое обслуживание зданий - 51 млн рублей, на физическую охрану - 106,6 млн рублей.

В 2020 году значительные средства были выделены на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы в размере 71,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 37 млн рублей.