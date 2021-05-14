РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В 2020 году в рамках программы «Образование» из бюджета Люберец израсходовали более 6 млрд рублей, сообщила первый замглавы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.
В пятницу в администрации прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Люберцы за 2020 год».
Она отметила, что на дополнительное образование пошли 436 млн рублей, на обеспечивающую программу - 77 млн рублей.
На благоустройство территории учреждений израсходовали 18 млн рублей, на техническое обслуживание зданий - 51 млн рублей, на физическую охрану - 106,6 млн рублей.
В 2020 году значительные средства были выделены на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы в размере 71,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 37 млн рублей.
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