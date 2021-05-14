РИАМО - 14 мая. В Москве и Подмосковье в связи с грозой до вечера 15 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В пятницу до 21:00 в Подмосковье прогнозируется дождь и ветер с порывами до 17 м/с, до 21:00 15 мая «желтый» уровень будет действовать в регионе до 21:00 из-за грозы.

В столице предупреждение из-за сильного ветра объявлено до 21:00 пятницы, «желтый» уровень продолжит действовать в мегаполисе до 21:00 15 мая в связи с грозой.

Такой же погодной опасности действует на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе ночью и днем 15 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой и умеренный местами дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c. В ночное время температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, а в дневное – 22-24 градуса выше нуля.