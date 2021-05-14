РИАМО - 14 мая. Земельный участок площадью 0,1 га на востоке Москвы планируют передать железнодорожникам для развития транспортно-пересадочного узла «Черкизово» на востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, принятое решение направлено на развитие транспортной системы, а конкретно – для строительства хозяйственно-бытовой канализации технологической части станции «Локомотив».

В составе ТПУ «Черкизово» в 2021 году появится вокзал «Восточный». Он станет первым железнодорожным вокзалом, построенным в столице за последние 100 лет.

Первый за 100 лет: каким будет новый вокзал Восточный в Москве>>