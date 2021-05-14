РИАМО - 14 мая. Московский областной штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал карту распространения инфекции в регионе. Наибольшее число новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Мытищах (79) и Красногорске (75).

За сутки в Подмосковье выявили 648 случаев коронавируса.

60 новых случаев Covid-19 за сутки было выявлено в Люберцах, 48 – в Королеве, 34 – в Домодедове, 33 – в Пушкине, 32 – в Балашихе, 21 – в Жуковском, по 19 – в Коломне и Рузе, 16 – в Одинцове, по 14 – в Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде.

По десять случаев коронавируса за сутки выявили в Истре, Можайске и Раменском, по девять – в Богородском округе, Воскресенске, Дзержинском и Озерах, по восемь в Наро-Фоминске, Протвине и Серпухове, по семь – в Ивантеевке, Клину и Лыткарине, по шесть – в Волоколамске, Долгопрудном, Подольске, Щелкове и Электростали, по пять – в Дмитрове и Луховицах, четыре – в Реутове, по три – в Серебряных Прудах и Шатуре, по два – в Котельниках, Ленинском округе, Лобне, Солнечногорске, Талдоме, Химках и Чехове.

По одному случаю коронавирусной инфекции выявили в Дубне, Зарайске, Кашире, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Павловском Посаде, Ступине и Электрогорске.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не было выявлено в Бронницах, Власихе, Егорьевске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Пущине, Рошале, Фрязине, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 258 760 случаев коронавирусной инфекции, скончались 5 976 человек, выздоровели и выписались 212 198 пациентов.

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