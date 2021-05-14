РИАМО - 14 мая. Фирму ООО «Чечрентгентех» из подмосковного городского округа Солнечногорск внесли в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта на уборку помещений МКУ «Административное управление» в 2021 году, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Организация направила фирме проект контракта на подписание, но не получила ответ в установленные законом сроки.

На заседании антимонопольное ведомство изучило представленные доказательства и не увидело объективных причин для неподписания контракта в срок.

Сведения об ООО «Чечрентгентех» решено было внести в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее компания жаловалась, что в администрации ей неправомерно отказали в участии в торгах на выполнение работ. Тогда жалобу удовлетворили.