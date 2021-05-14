РИАМО - 14 мая. Признанная писательница Татьяна Устинова стала председателем жюри премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив» в этом году, сообщают организаторы проекта.

Устинова много лет входит в топ-5 самых популярных российских писателей. Ее перу принадлежат более 40 книг, вышедших суммарным тиражом в 25 млн экземпляров. Работы Устиновой вошли в топ-20 произведений художественной литературы, изданных наибольшими тиражами в 2020 году.

Также в состав жюри второго сезона премии «Русский детектив» вошли директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев; генеральный директор Российской государственной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда; главный редактор телеканала «Русский детектив», лауреат премий ТЭФИ и «Золотой орел» Екатерина Ефанова; руководитель книжного рекомендательного сервиса LiveLib Алина Репкина; редактор отдела культуры журнала «Эксперт» Вячеслав Суриков; кинокритик, лектор Московской школы кино, программный директор фестиваля сериалов «Пилот» Егор Москвитин и руководитель PR-службы сети книжных магазинов «Читай-город», эксперт по читательским предпочтениям Елена Абрамова.

Премия вручается деятелям литературы и кино за достижения и вклад в развитие детективного жанра. Организаторы уверены, что в рамках детективного жанра создается большое количество качественных художественных произведений, которые достойны внимания и высоких наград.

Так, согласно данным объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед», в топ самых популярных российских писателей в 2020 году вошли авторы остросюжетных произведений Борис Акунин, Александра Маринина, Татьяна Устинова, Елена Михалкова, Дарья Донцова, Полина Дашкова и Татьяна Полякова. В число самых популярных зарубежных авторов вошли Алекс Михаэлидес, Майк Омер, Дэн Браун, Донна Тартт, Ю Несбе, Роберт Гэлбрейт, Донато Карризи.

Руководитель PR-службы сети книжных «Читай-город» и член жюри премии «Русский детектив» Елена Абрамова отметила, что читатели любят детективный жанр и с удовольствием покупают такие книги.

«Доля продаж детективов за прошлый год от общего объема продаж федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» составила 6%. При этом чуть более половины (3,3%) приходится именно на российские детективы. Сегодня жанр детектива и остросюжетной литературы представлен рядом прекрасных отечественных авторов. Но их список на протяжении нескольких последних лет остается практически неизменным», – сказала Абрамова.

Она добавила, что читательский интерес и литературная премия «Русский детектив» позволят открыть новые имена в этом жанре.

Подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии можно до 15 мая на странице premiya.rudetective.tv. Заявки принимаются по 10 номинациям: «Преступление и наказание – детектив года», «Автор года», «Вклад в развитие детективного жанра» (спецприз жюри), «Открытие года», «Выбор читателей», «Лучший иностранный детектив», «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив», «Лучший фильм в жанре детектив», «Дебют года» и «Детский детектив».

Из поступивших заявок экспертный совет премии сформирует лонг-лист, объявление которого состоится в первых числах июня. 20 июня на сервисе LiveLib начнется этап читательского голосования, по результатам которого будет составлен шорт-лист премии «Русский детектив». Объявление шорт-листа состоится 1 сентября, голосование жюри продлится до 1 ноября, результаты будут объявлены 14 ноября.

Учредителем премии выступает киноканал «Русский детектив», входящий в холдинг «Цифровое телевидение». Мероприятие проводится при поддержке издательской группы «Эксмо-АСТ», книжного рекомендательного сервиса LiveLib и Российской государственной библиотеки.

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