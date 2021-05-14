РИАМО - 14 мая. Полицейские Мещанского района в центре Москвы задержали подозреваемую в мошенничестве, которая обманула 78-летнюю пенсионерку на 120 тыс. рублей, уговорив взять кредит на изношенную шубу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что в марте к потерпевшей обратились неизвестные женщины и попросили купить у них две дорогие песцовые шубы по низкой цене. Им якобы срочно нужны были деньги, чтобы уехать из города.

Пенсионерка сказала, что у нее нет денег. Тогда ей предложили взять кредит в банке и убедили, что потом шубы удастся сдать в скупку по нормальное цене и заработать. Она согласилась и передала кредитные деньги злоумышленницам.

Потом она обнаружила, что вместо двух дорогих шуб в пакете лежит одна изношенная, старая и не представляющая материальной ценности.

Оперативники задержали 56-летнюю приезжую на Широкой улице. Остальные соучастницы устанавливаются и разыскиваются. Также полицейским необходимо определить аналогичные эпизоды преступлений.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Она находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время материальный ущерб пенсионерке полностью возмещен. Расследование продолжается.

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