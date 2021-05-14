РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. По итогам 2020 года профицит бюджета городского округа Люберцы составил 1,7 млн рублей, сообщил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андроник Пак.
В пятницу в администрации прошли публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа Люберцы за 2020 год».
Он добавил, что сумма неналоговых доходов с аренды земельных участков составила 206 млн рублей, от аренды имущества - 74 млн рублей. Также из бюджетов других уровней дотации составили 5 млрд 278 млн руб.
Кроме того, Пак отчитался о расходах по исполнению муниципальных программ. Так, на программу «Культура» освоено 344,3 млн рублей, на программу «Образование» - 6,1 млрд рублей, «Жилище» - 156,8 млн рублей.
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