РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске выявили подозрение на бешенство у кошки, проживающей в одной из квартир в микрорайоне Кутузово, и у котенка из СНТ «Заря-РУС», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщило о подозрении на бешенство у кошки из квартиры дома №13 на улице Циолковского и у котенка в одном из домов СНТ «Заря-РУС».

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.