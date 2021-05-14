РИАМО - 14 мая. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве напряженной, передает РИА Новости.

«Коронавирус никуда не исчез. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – сказала Ракова журналистам.

По ее словам, Covid-19 «завтра никуда не уйдет», поэтому повышения и понижения заболеваемости возможны.

За сутки в столице выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусом. Также госпитализировано 1324 человека, скончались 60 пациентов. Всего за пандемию в мегаполисе зафиксировали 1 131 235 случаев инфицирования.

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