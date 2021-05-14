РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске центральной площадкой акции «Лес Победы – Сад памяти» 15 мая станет площадь Славы, там высадят 34 каштана, сообщается на сайте администрации округа.

Начало в 11:00, на площади организуют выдачу инвентаря, для участников пройдет культурная программа.

На дворовых территориях городского округа планируется высадить более 270 саженцев деревьев и кустарников: липы, рябины, ели, туи, березы, клена остролистного. Места для высадки саженцев подготовят заранее, участники смогут получить необходимый инвентарь на месте.

Более 250 саженцев деревьев и более 200 саженцев кустарников запланировано высадить на общественных пространствах.

Жителей городского округа приглашают принять активное участие в акции как на центральной площадке, так и по месту жительства. Для этого на сайте садпамяти2021.рф необходимо открыть карту, выбрать свой регион и найти места, где будут сажать деревья.

В текущем году в России планируется посадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Второй раз Московская область присоединяется к федеральной акции «Сад памяти». Губернатор Андрей Воробьев объявил о ее начале в Подмосковье 26 апреля, а завершатся лесопосадки 25 мая. Длительность мероприятия обусловлена ограничениями из-за Covid-19.