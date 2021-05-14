РИАМО - 14 мая. Семь корпусов общей площадью 141,5 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в Москве для 718 обманутых вкладчиков в долевое строительство с начала 2021 года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Таким образом, долгожданными квартирами будут обеспечены 718 обманутых дольщиков и их семей», – сказала председатель Москомстрйоинвеста Анастасия Пятова.

Последний долгострой компании «СУ-155» завершили на Балаклавском проезде, вл. 33, корп.2 АБВ на юге столицы. В новой Москве ввели в эксплуатацию корпуса №30 и 31 в составе жилого комплекса «Борисоглебское» в деревне Зверево поселения Новофедоровского.

Корпуса № 10, 11 и 14 сдали в эксплуатацию в рамках второй очереди ЖК «Марьино Град» в поселке Марьино поселения Филимонковское в ТиНАО.

Также в центре мегаполиса ввели в эксплуатацию корпус №4 жилого комплекса Sky House на ул. Мытная, вл. 40-44.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что 2020 год стал рекордным по вводу жилья для обманутых дольщиков.

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