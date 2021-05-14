РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В городском округе Мытищи в центре единоборств спорткомплекса «Строитель» прошли соревнования по спортивной греко-римской борьбе, посвященные Дню Победы, сообщается на сайте администрации горокруга.

В них приняли участие 80 спортсменов из 9 муниципалитетов Московской области.

Первое место заняли Джамалудин Оцоков, Богдан Шелемех, Арсен Адылбеков. Второе место досталось Олегу Пожарову, Сергею Куканину, Тимофею Осоргину. Третье место – Матвей Шапиро, Ратмир Алиакпаров, Егор Миронов, Александр Усачев.

На церемонии открытия от имени главы Мытищ Виктора Азарова спортсменов приветствовал его заместитель – заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Владимир Агеев. Почетным гостем соревнований стал ветеран Великой Отечественной войны, чемпион СССР по греко-римской борьбе Элисбар Воронков.

Воспитанники мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» собрали на домашнем ковре внушительный комплект наград.