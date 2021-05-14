РИАМО - 14 мая. Площадь стадиона «Москвич» на Волгоградском проспекте увеличится в пять раз после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Кроме того, на завершение работ планируется выделить допфинансирование в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Благодаря предложению мэра Москвы Сергея Собянина направить дополнительные доходы столицы на реализацию приоритетных градостроительных программ, должно ускориться строительство ряда социальных объектов, в числе которых стадион «Москвич», – заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ходе масштабной реконструкции площадь стадиона вырастет с 1,9 до 9,7 тыс. кв м. На месте старого стадиона появится современный спорткомплекс для занятий футболом и легкой атлетикой.

«Сейчас завершено устройство монолитных конструкций подземной и надземной частей, монтаж железобетонных ступеней трибун и мачт освещения. Продолжаются каменные работы, монтаж металлоконструкций, работы по гидроизоляции кровли и устройству внутренних инженерных сетей. Также идут устройство вентилируемого фасада и отделочные работы», – добавил Бочкарев.

На обновленном стадионе будут проходить соревнования по футболу и легкой атлетике. Поле с натуральным газоном оснастят функцией полива и обогрева.

На стадионе появятся секторы для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также легкоатлетическое ядро. Трибуны вместят более 4 тыс. зрителей. В подтрибунном пространстве разместится новая стрелковая галерея.

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