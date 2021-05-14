РИАМО - 14 мая. XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова станет настоящим праздником искусства для москвичей, мероприятие пройдет благодаря огромным усилиям организаторов и мужеству зарубежных участников, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Я очень рад, что мы можем проводить этот фестиваль в принципе. Правительство Москвы выполняет миссию поддержки фестиваля. Мне приятно, что фестиваль открывается на площадке зала «Зарядье». Это настоящий театральный праздник, праздник искусства в нашем городе. Наш фестиваль потребовал огромных усилий от организаторов в этом году и творческого мужества от гостей фестиваля из разных стран», - сказал Кибовский.

Он отметил, что подготовка к проведению фестиваля потребовала кропотливой и системной работы по формированию программы, достижению договоренностей, планированию дат.

«Мы находимся в этом году в непростой ситуации. Думаю, что всем понятно, насколько пандемия осложнила международные связи, приезд каждого коллектива - это целая эпопея. Хотел бы выразить слова признательности всем тем, кто приехал, всем тем, кто представляет лучшие практики театрального, концертного искусства», - добавил Кибовский.

Чеховский театральный фестиваль откроется в пятницу масштабной постановкой испанской компании «Фура дель Бауш». В зале «Зарядье» будет представлена театрализованная версия оратории Йозефа Гайдна «Сотворение мира».

В связи с пандемией коронавируса программа фестиваля сильно изменилась, часть спектаклей пришлось перенести, а часть отменить. Однако в фестивальном графике остаются показы спектаклей «Антиутопия» (Испания), «Фолия» (Франция), «Конец игры» (Грузия), «Высокие плато» (Франция).

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