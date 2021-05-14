РИАМО - 14 мая. Крупный астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле в пятницу в 13:04, передает «Газета.ru».

Ближайшая точка траектории полета по отношению к Земле будет находится в 15 раз дальше, чем Луна, поэтому в NASA уточнили, что астероид не представляет никакой опасности.

Диаметр комического тела варьируется от 88 до 200 м.

В ноябре 2020 года мимо Земли пролетел астероид 2020 VT4 на рекордно бликом расстоянии от планеты в 350 км. Он был размером 5-10 м.

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