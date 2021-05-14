РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В пятницу в картинной галерее Мытищ прошла запись детского хора «Традиция» для участия в международном конкурсе, сообщается на сайте администрации горокруга.

14-й Европейский фестиваль молодежных хоров «Джузеппе Зелиоли» в итальянском городе Лекко в этом году пройдет в онлайн-режиме. Россию на нем, как и два года назад, представит хор старших классов «Традиция» мытищинской детской музыкальной школы под руководством Ирины Чарнецкой. В 2018 году девушки привезли из Лекко первый приз этого престижного и очень сложного по формату фестиваля.

«Конечно, мы соскучились по живому общению. Всегда важно ощутить коллективную эмоцию. Видеозапись не может передать всей той энергетики, которую артисты отдают слушателю. Но мы будем стараться. В следующем году организаторы нас ждут уже в обычном живом формате. Два года назад в Италии мы получили самые приятные впечатления, приняли большой культурный опыт. Все мы гордимся тем, что достойно представляем на серьезном международном культурном уровне наш любимый город и всю большую страну», - сказала Чарнецкая.

Традиционный фестиваль, организованный ассоциацией Harmonia Gentium, ежегодно собирает хоровые коллективы из разных стран Европы.