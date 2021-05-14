РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мая. Участница образцового коллектива «Изостудия Радость» Котельников Полина Погориленко стала лауреатом Международного грантового конкурса «Весенний триумф», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проводился научно-проектным центром «Развитие талантов» при информационной поддержке министерства культуры Московской области.

На суд жюри Полина представила работу под названием «Мамин праздник» в номинации «Живопись». По итогам конкурса данная работа заняла почетное второе место, а ее обладательница получила звание лауреата II степени.