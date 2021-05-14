РИАМО - 14 мая. Рабочие заканчивают строительство автомобильной дороги «М-3 Украина» – Середнево – Марьино – Десна». Трасса будет служить поперечным направлением между Киевским и Калужским шоссе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В настоящий момент уже завершено оборудование съезда с Киевского шоссе и выезда на эту дорогу в сторону МКАД.

«Сегодня строится также аналогичное примыкание к Калужскому шоссе. Общая готовность автодороги составляет около 85%. При этом работы на первой ее половине уже полностью завершены. Движение по трассе планируется открыть до конца лета текущего года», ‒ сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что протяженность трассы составляет 12 км. Дорога соединит Киевское и Калужское шоссе по линии «аэропорт Внуково – Новые Ватутинки». Новая трасса призвана обеспечить удобный выезд на федеральные магистрали из деревень Марьино, Середнево, Бурцево, а также поселка Валуево.

Жителям указанных поселков сейчас приходится пользоваться улицами города Московского, которые зачастую бывают загруженными.

«Кроме того, проживающим в Троицке, в Ватутинках и в западной части Филимонковского поселения станет гораздо проще добираться до станции «Филатов Луг» Сокольнической линии метрополитена», - добавил Бочкарев.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, новую трассу оснастят современной автоматической системой управления дорожным движением.

На дороге установят наружное освещение. Также появятся светофоры и шумозащитные экраны общей протяженностью более 2,5 км.

«После окончания основных работ строители выполнят благоустройство прилегающей территории. По оценкам проектировщиков, интенсивность движения по трассе составит 1,5 тыс. автомобилей в час. Разрешенная скорость движения - 60 км/ч. Также по дороге будет организовано движение общественного транспорта», - отметил Жидкин.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено более 250 км дорог. Согласно адресной инвестиционной программе столицы, до конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще около 150 км дорог.​