РИАМО - 14 мая. Сотрудники Приокско-Террасного заповедника им. М.А. Заболоцкого, расположенного в 12 километрах от Серпухова, отправили шестерых зубров в Национальный парк «Угра» Калужской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

«Национальный парк «Угра» соседнего региона принял молодых зубров 2019 года рождения из Приокско-Террасного заповедника Подмосковья. Перевозка животных произведена оптимально, зубры пережили ее хорошо. Перед отправкой и по прибытии врачи государственной ветеринарной службы области осуществили полный осмотр животных», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр также добавил, что животные данного вида являются главной достопримечательностью Приокско-Террасного заповедника. На сегодняшний день в нем проживают 36 зубров.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник им. М.А. Заблоцкого располагается в 12 км от города Серпухов и занимает площадь 4945 га. В заповеднике, кроме зубров, обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих. Здесь происходит сохранение и восстановление природных экосистем и ландшафтов, редких и исчезающих видов растений и животных, проводятся долговременные комплексные экологические исследования, разведение, изучение и расселение в местах прежнего обитания европейского зубра.