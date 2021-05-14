РИАМО - 14 мая. На туристическом сервисе Russpass появились около 20 предложений для поездок по Воронежской области, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гуляя по городу, его гости встретят героев знакомого с детства мультфильма — котенка с улицы Лизюкова и ворону-колдунью. Скульптурная композиция давно стала обязательной точкой на туристической карте Воронежа», — говорится в сообщении.

Туристы смогут посетить корабль-музей «Гото Предестинация», усадьбу, где родился знаменитый писатель Иван Бунин, а также музей-заповедник «Дивногорье» и другие достопримечательности.

Пользователи сервиса Russpass могут составить собственный туристический маршрут, забронировать номер в гостинице и купить билеты для поездки.

Ранее цифровой туристический сервис Russpass стал лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2021» в номинации «Развлечения, отдых, туризм» за вклад в digital-индустрию и жизнь людей.