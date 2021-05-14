РИАМО - 14 мая. Дом на 1036 квартир с подземной автостоянкой на месте снесенной Ховринской больницы на севере Москвы собираются завершить в четвертом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в пятницу специалисты проверили качество строительства ЖК. Он располагается на севере Москвы, на ул. Клинская, вл. 2.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства жилья. Устранение нарушений в соответствии со сроками, установленными в предписаниях, находится на контроле Комитета», – сказал Войстратенко.

Источник финансирования – городской бюджет. Выполнено 11 инструментальных исследований, среди которых испытания бетонных работ и материалов, проверка параметров железобетонных конструкций, плановые исследования уровня шума на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадке.

По результатам проверки выявлены некритичные нарушения по качеству монолитных работ. Генеральному подрядчику выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении в области строительства.

Ховринская больница — советский долгострой, имевший репутацию одного из самых «нехороших» мест в Москве. Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту — она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности.