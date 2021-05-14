РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 мая. В Домодедове за сутки выявили 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7 580 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 648 случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 258 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 976 человек. Выздоровели и выписались 212 198 человек.

В Подмосковье работает «горячая» линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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