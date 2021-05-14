РИАМО - 14 мая. Компенсационные автобусы запустят на Горьковском направлении МЖД, 16 и 23 мая с 00:30 до 16:20 не будет движения поездов между станциями Реутово и Балашиха, сообщает пресс-служба ЦППК.
Изменения в расписании связаны со строительством второго пути на ответвлении Горьковского направления в сторону Балашихи. Поезда не будут доезжать от и до Балашихи. Часть из них проследует от и до Железнодорожной, а остальные будут выведены из расписания.
Также внесены точечные корректировки в график движения нескольких поездов, курсирующих от/до Железнодорожной и более дальних станций основного хода Горьковского направления.
Автобусы будут следовать от станции Балашиха (остановка на Советской улице). Они будут отправляться каждый час с 05:30 до 16:30 и проследуют без промежуточных остановок.
Также автобусы проследуют от станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) и будут курсировать каждый час с 06:00 до 16:00 без промежуточных остановок.
Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.
Пассажиров попросили учесть, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.
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