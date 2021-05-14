РИАМО - 14 мая. За последние сутки в Московской области после коронавируса выздоровело 575 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 212 198 пациентов, сообщает оперштаб области по ситуации с Covid-19.

За это же время в регионе скончалось 10 человек. С начала пандемии умерло 5976 человек.

В Подмосковье продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для дачников организованы мобильные пункты вакцинации от Covid-19, они приезжают прямо в СНТ.

Прививочные пункты на дачах принимают всех желающих, независимо от места жительства. Для этого не нужна предварительная запись, достаточно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>