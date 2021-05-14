РИАМО - 14 мая. Ветеринарные специалисты Московской области завершают 15 мая первый этап по профилактике заболеваний диких животных путем раскладки оральной вакцины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Вакцина предназначена для иммунизации диких плотоядных животных - лисиц, енотовидной собаки, против бешенства на неблагополучных и угрожаемых по бешенству территориях.
Министр добавил, что в текущем году с использованием средств малой авиации планируется разложить более 804 тыс. доз на площади более чем 11 тыс. кв. км.
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