РИАМО - 14 мая. Ветеринарные специалисты Московской области завершают 15 мая первый этап по профилактике заболеваний диких животных путем раскладки оральной вакцины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Первый этап раскладки оральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства начался 25 апреля и завершается завтра, 15 мая. За этот период разложено порядка 550 тыс. доз вакцины. Из них около 300 тыс. доз вакцины размещены с помощью средств малой авиации, самого эффективного способа для профилактики бешенства диких плотоядных животных», - сказал Сергей Воскресенский.

Вакцина предназначена для иммунизации диких плотоядных животных - лисиц, енотовидной собаки, против бешенства на неблагополучных и угрожаемых по бешенству территориях.

Министр добавил, что в текущем году с использованием средств малой авиации планируется разложить более 804 тыс. доз на площади более чем 11 тыс. кв. км.