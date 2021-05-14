РИАМО - 14 мая. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 648 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заболевания в регионе достигло 258 760, сообщает оперштаб области по ситуации с Covid-19.

Всего за пандемию в Подмосковье умерли 5976 человек, из них 10 — за прошедшие сутки.

Привиться от коронавируса в Московской области можно в 231 кабинете в поликлиниках и в более 120 пунктах в ТЦ. Сделать прививку можно в МФЦ и клубах «Активное долголетие».

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева для дачников организованы мобильные пункты вакцинации, они приезжают прямо в СНТ.

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