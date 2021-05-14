РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мая. В рамках программы «Чистая вода» на водозаборном узле в поселке Краснознаменский подмосковного Щелкова выполняются работы по капитальному ремонту, завершить их планируется до конца мая, сообщается на сайте администрации городского округа.

Выполненные работы позволят обеспечить чистой питьевой водой жителей поселка Краснознаменский и часть жителей поселка Загорянский.

На ВЗУ установят станцию обезжелезивания, заменят насосное оборудование второго подъема скважинных насосов, электрооборудование. Для бесперебойной подачи воды проведут автоматизацию и диспетчеризацию объекта.