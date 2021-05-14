РИАМО - 14 мая. В рыбном хозяйстве «Лотофиш» городского округа Лотошино приступили к зарыблению новых прудов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В рамках реализации проекта по строительству прудового хозяйства и объектов аквакультуры предприятие «Лотофиш» осуществило первое зарыбление введенных в строй водоемов», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на предприятии 13 выростных прудов и 11 нагульных. Сейчас запустили пресноводных рыб – карпа и толстолобика. Также предполагается запустить не менее 10 т белого амура.

Пруды введены в строй предприятием в рамках реализации проекта по строительству комплексов для выращивания и хранения рыбы.

«Строительство объектов первого этапа планируется завершить до конца текущего года. Это позволит выйти предприятию на производство рыб ценных пород в объеме 170 т за год», – отметил Воскресенский.

Проект предусматривает и создание цеха переработки, где будут коптить и замораживать рыбу. Также проект предполагает строительство гибридноселекционного центра в 2022 году.