РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проведут плановую проверку хода строительства двух многоквартирных домов в городском округе Мытищи, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Застройщиком выступает ООО «СК Осенний квартал». На данный момент на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты, вертикальных конструкций первого этажа», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно проекту, в двух 17- и 18-этажных домах расположатся 500 квартир.

«Проверка на объекте завершится 2 июня. Если за это время инспекторами будут выявлены нарушения, в отношении застройщика могут быть применены меры административного воздействия», - добавил Гарибян.