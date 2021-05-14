Уже 20 лет в Подмосковье выпускают японский фастфуд под брендом «Роллтон», знакомый большинству россиян. Знаменитая «быстрая» лапша из пакетика побывала практически на каждом столе, однако многие задаются вопросом, из чего она состоит и насколько полезна. Корреспонденты РИАМО съездили на завод компании «Маревен» и узнали, как производится «Роллтон», какой вкус самый популярный у российских покупателей и почему.

Из Японии - в Россию

Вдохновением для создания лапши быстрого приготовления в России послужило изобретение японского предпринимателя Момофуко Андо, который нашел способ производить в промышленных условиях сухую лапшу, которую можно легко заварить дома или в офисе.

Эта закуска была признана лучшим японским изобретением 20 века, оставив позади даже компакт-диск. Первоначально, лапша была дорогим и редким продуктом, но со временем разошлась по всему миру.

В 1999 году компания «Маревен» построила завод в Серпуховском районе и начала выпускать знаменитый «Роллтон». Оборудование для производства лапши закупалось в Японии, а со временем появилось два новых завода, и машины стали привозить из Германии, Финляндии и других стран.

Со временем ассортимент продукции пополняли различные новинки, которые полюбились российским потребителям. Помимо лапши быстрого приготовления, сейчас здесь производят около 100 наименований, в том числе картофельное пюре, бульоны, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, приправы, а также продукты марок BIGBON и «Петра».

Производство продукции «Роллтон» занимает целых три этажа – работа тут кипит круглосуточно. На заводе работают 1200 человек, причем процесс практически полностью автоматизирован. В среднем за сутки здесь производят около 250 тонн макаронных изделий «Роллтон», как быстрого приготовления, так и традиционных видов – из твердых сортов пшеницы для варки и яичной лапши.

Прежде чем попасть в цеха, мы надеваем спецодежду и обувь с шапочкой. Большое внимание уделяют дезинфекции: в санпропускнике сотрудники моют руки с мылом и дважды обрабатывают их антисептиком, а обувь очищают с помощью движущихся щеток. Для сохранения стерильности работники не покидают производство до конца своей смены.

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Мука, соль и вода

Стартует процесс приготовления лапши в силосной, где хранится пшеничная мука высшего сорта. Просеянную муку отправляют по трубам в тестомесильную машину, где к ней добавляют солевой раствор, а вода берется из собственной артезианской скважины.

Помимо муки, в составе вода и соль – это основа основ. В некоторые виды лапши к муке добавляют другие ингредиенты, например, тапиоковый крахмал, яичный порошок, разрыхлитель или загуститель. В состав разных видов лапши также могут входить стабилизаторы и регуляторы кислотности, усилители вкуса и аромата.

Однако переживать за низкое качество и высокую калорийность этого блюда, что характерно для фастфуда, не стоит: лапша «Роллтон» делается из качественных ингредиентов, а калорийность порции зависит от ее размера. Так, в обычной пачке весом 60 граммов – в среднем 270 килокалорий.

Кроме того, к любой «быстрой» лапше идет пакетик с приправами. Например, для вермишели «Роллтон» на домашнем бульоне с курицей используют натуральные сушеные овощи и зелень – томаты, лук, петрушку, морковь; пряности – куркуму, перец черный и красный, имбирь, лавровый лист; растительное масло и мясо курицы (для), а также приправочное подсолнечное масло.

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Секрет волнистой лапши

Готовое тесто раскатывают на семи валах-скалках, в итоге оно истончается до одного миллиметра, а затем с помощью встроенных ножей нарезается на витиеватые нити и укладывается в характерный рисунок. Именно здесь кроется один из секретов – почему лапша получается волнистой. На самом деле все просто: так она становится компактнее, а значит, объемнее и сытнее.

Чтобы лапшу можно было заваривать дома кипятком, ее предварительно обдают паром в парокамере. Так она сохраняет текстуру и упругость. После лапшу нарезают на брикеты и высушивают, обжарив во фритюре в растительном масле высшего качества при температуре 160 градусов для более длительного хранения.

Самый популярный вкус

Как говорят на заводе, любимым вкусом лапши «Роллтон» у россиян была и остается курица. Этот вкус успел полюбится практически всем, а еще он универсальный – если аромат говядины или свинины по душе далеко не каждому, то птица – вариант довольно нейтральный.

Не все новинки приживаются – от некоторых приходится отказаться. Например, от вкуса креветки, который давно исчез из магазинов из-за невостребованности. Чтобы этого избежать, с помощью тестирования у потребителей выясняют, с чем они хотят видеть лапшу у себя на кухне. Затем технологи воплощают эти желания, разрабатывая рецептуру. Если тестовая партия находит отклик, то ее запускают в массовое производство.

Кроме того, некоторые поклонники лапши быстрого приготовления адаптируют ее под различные блюда. Так, некоторые на примере азиатской уличной еды готовят лапшу с различными соусами, овощами и другими ингредиентами. Эту идею предложил бренд-шеф компании «Маревен» Алексей Черкасов, который подготовил более 100 рецептов.

Например, на заводе рассказывают, как приготовить фаршированные шампиньоны. Для этого нужно измельчить грибные ножки и поджарить их с луком в оливковом масле. Готовую вермишель «Роллтон» смешать с петрушкой и луком, тертой моцареллой. Затем смесь раскладывается по шляпкам и запекается в духовке.

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С завода – в тарелки

Финальный этап перед отправкой продукции к потребителю – проверка. Сотрудники следят за тем, чтобы в готовых брикетах не было брака, после чего их отправляют на упаковку.

Специальный автомат заворачивает лапшу в цветные пачки с логотипом бренда, предварительно добавив пакетики масла и приправ. Укомплектованные пачки взвешиваются и проходят через датчики, проверяющие продукт на безопасность.

Продукция упаковывается в коробки с помощью роботов и отправляется на склад. Его площадь поражает – высокие ряды стеллажей и паллетов размером в несколько футбольных полей вмещают около 2 миллионов коробок.

Передвигаются по складу сотрудники на небольших карах и другой спецтехнике по вмонтированному в пол кабелю, словно по рельсам.

Но главная гордость компании – своя железная дорога, расположенная прямо на территории завода. Здесь готовую продукцию сразу грузят в вагоны, после чего она уезжает в различные регионы страны, попадая на полки магазинов, а оттуда – прямиком в тарелки.