РИАМО - 14 мая. Прокуратура Москвы взяла на контроль инцидент с травмированием несовершеннолетней девочки, которую сбил мужчина на электросамокате, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 мая на улице Енисейской на северо-востоке столицы. Мужчина на электросамокате сбил 8-летнюю девочку и уехал с места происшествия.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Также отец девочки решил обратиться в полицию.

Полиция проводит процессуальную проверку и устанавливает личность и местонахождение мужчины. Ход проверки находится на контроле у прокуратуры.