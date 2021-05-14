РИАМО - 14 мая. В пятницу стартовала проходка тоннеля Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» на глубине от 13 до 20 м, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht «Наталия» начал проходку правого перегонного тоннеля. С марта уже идет проходка левого тоннеля комплексом «Роза».
Также мэр поздравил жителей столицы, метростроителей и работников метро с наступающим днем рождения Московского метрополитена, оно отмечается 15 мая.
Калининско-Солнцевскую линию решили продлить до аэропорта Внуково в 2017 году. Протяженность участка составляет 4,9 км. С марта идет проходка левого тоннеля. Также предстоит построить станции «Пыхтино», «Внуково» и метромост длиной 460 м.
Завершить проходку обоих тоннелей планируют весной 2022 года.
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