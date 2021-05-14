РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. Жители Люберец на портале «Добродел» до 6 июня могут внести свои предложения по созданию лесопарковой зоны в городском округе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дорогие люберчане! У нас с вами появилась уникальная возможность создать дополнительные парковые зоны в наших лесах. До 6 июня на портале «Добродел» проходит сбор предложений по выбору территорий лесопарковых зон для их благоустройства в 2022-2024 годах по проекту губернатора Андрея Воробьева «Парки в лесу», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на основании этих предложений будет сформирован адресный перечень для голосования. Только 10 самых популярных территорий получат финансирование на благоустройство данных зон.

«Дорогие наши земляки, наш округ богат интересными и уютными лесопарковыми зонами в поселках Октябрьский, Красково, Томилино, Малаховка, там можно создать новые места притяжения для наших горожан. Давайте используем эту возможность вместе. Оставить свои предложения вы можете, пройдя по ссылке. Только сообща мы сделаем наш округ красивым и комфортным, а территории наших лесных массивов - уютными и благоустроенными», - добавил Ружицкий.