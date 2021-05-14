РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В подмосковном Подольске два предприятия договорились об испытаниях новых сельхозтехнологий, сообщается в группе «Единая Россия Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Глеб Козельцев в ФГБУ «Подольская МИС» организовал круглый стол на тему: «Цифровые технологии в молочном животноводстве». Во встрече приняли участие сотрудники ФГБУ «Подольская МИС», ООО «Агроферма» и ученые Всероссийского института механизации сельского хозяйства.

По итогам круглого стола договорились, что сотрудники Всероссийского института механизации сельского хозяйства после успешного прохождения внутреннего тестирования в лабораториях привезут технологии на испытания в ООО «Агроферма».

«Очень рад, что мы становимся площадкой для испытаний прогрессивных инструментов сельхоза!» - сказал Козельцев.

Профессор, доктор технических наук Владимир Кирсанов выступил с докладом «Методы построения интеллектуальных цифровых технологических модулей для молочного животноводства». Его аспирант Евгений Никитин рассказал о разработке роботизированного устройства для обслуживания кормового стола на животноводческих комплексах и интеллектуальной системе диагностики кормов.

Директор ООО «Агроферма» Александр Морунов доложил о текущей деятельности компании и перспективах развития. Управляющий ООО «Агроферма» Василий Повернов поделился проблемами в данной сфере.

Директор ФГБУ «Подольская МИС» Владимир Колосов и главный инженер Дмитрий Казанский сделали обзор тенденций использования роботов во всем мире и в России.

Козельцев рассказал, насколько эффективны роботизированные технологии для уменьшения физического туда сотрудников ООО «Агроферма». Он отметил, что их использование позитивно влияет на эффективность работы сотрудников и предприятия в целом.

После выступлений докладчикам задавали вопросы, обсуждали текущее положение дел и перспективы в отрасли. Затем отправились на животноводческий комплекс «Агроферма», где успешные испытали девайсы автоматизированного кормления, доения, удаления навоза и подравнивателя кормов.