РИАМО - 14 мая. Два страуса Эму прибыли в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Это вторая по величине птица после африканского страуса. Австралийские птицы поражают воображение: мощные ноги, напоминающие о динозаврах, и перья, похожие на шерсть.

Эму поселили на территорию отдела копытных – обширная лужайка отлично подошла прирожденным бегунам.

Эму – птица отряда казуарообразных, крупнейшая австралийская птица. Эму распространен на большей части материка Австралии, хотя избегает густонаселенных районов, густых лесов и засушливых зон.

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