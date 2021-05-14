РИАМО - 14 мая. В столице выздоровели еще 2 943 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 020 683, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 3 818 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 1 324 человека, скончались 60 пациентов.

При появлении любых симптомов простуды следует обратиться к врачу.

В Москве идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

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