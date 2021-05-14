РИАМО - 14 мая. Видеоблогер и пранкер Эдвард Бил выплатил денежную компенсацию Марии Артемовой, пострадавшей по его в вине в крупном ДТП на Садовом кольце, сообщает ТАСС.

Адвокат виновника аварии Геннадий Удунян сообщил, что блогер полностью выплатил компенсацию женщине и общался с ней лично, так как ее самочувствие улучшилось.

По словам защитника, потерпевшая после этого направила в суд ходатайство о прекращении уголовного дела по примирению сторон. Сумма компенсации не раскрывается.

Адвокат пострадавшей Андрей Князев подтвердил, что компенсация получена, однако не подтвердил, что направлено ходатайство о примирении.

«Возможно, мы сделаем это», – сказал он.

Дорожная авария с участием Била произошла 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на синей Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна женщина сильно пострадала. Сейчас Бил находится под домашним арестом по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее травмы).

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