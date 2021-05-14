РИАМО - 14 мая. В Подмосковье введен новый порядок фиксации нарушений на железнодорожной инфраструктуре, разработанный министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

Теперь администрации муниципалитетов будут каждую неделю обследовать на своей территории всю ж/д инфраструктуру, после чего будут заносить нарушения в мобильное приложение системы контроля и планирования в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Еженедельно в области будут фиксировать исправность освещения, аварийное состояние пешеходных переходов, платформ и архитектурных форм. Также будет проверятся наличие подтоплений и наличие знаков навигации.

Кроме того, также установлены сроки устранения выявленных нарушений. Для аварийного ремонта инфраструктуры – 7 дней, для уборки мусора – 2 дня. Если работы не будут выполнены в установленный срок, то ответственные организации оштрафуют.

За первый квартал 2021 года в Подмосковье поступило свыше 1,8 тыс. жалоб на содержание станций и ж/д инфраструктуры. Больше всего – в Раменском округе – 123 обращения, в Одинцовском округе – 120 и Мытищах – 116.

Выявлено более 1 тыс. нарушений, они зафиксированы в мобильном приложении СКПДИ. Возбуждено 291 административное дело.