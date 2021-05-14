РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мая. В период с 1 по 30 апреля полицейские Щелкова зарегистрировали более 7 тыс. обращений, 129 из них касались совершенных преступлений, 94 - раскрыто, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в 31 случае установлены совершившие их лица.

Кроме того, за данный период задержали три лица, находящихся в федеральном розыске. Также раскрыто 30 ранее совершенных преступлений.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью, один разбой, два факта мошенничества, шесть грабежей, 41 кражу, из них 10 краж из квартиры и семь - из дач и садовых домов, шесть фактов сбыта и пять фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ, два факта незаконной миграции и один угон автомобиля.